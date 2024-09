Streit um Prinz Harrys US-Visum: Entscheidung ist gefallen

Ein von der Stiftung «Heritage Foundation» angestrengter Rechtsstreit über das US–Visum von Prinz Harry (39) ist beendet worden, wie das US–Nachrichtenmagazin «Newsweek» nun berichtet. Auslöser des Verfahrens war die Autobiografie des Herzogs von Sussex. In seinem Buch «Spare», das Anfang 2023 erschien, berichtete der 39–Jährige, dass er in der Vergangenheit Drogen genommen habe. «Heritage Foundation» reichte US–Medienberichten zufolge daraufhin Klage ein und verlangte die Veröffentlichung von Prinz Harrys Einreisedokumenten mit dem Argument, dass sein Drogenkonsum ihn vom Leben und Arbeiten in Amerika hätte ausschliessen können.