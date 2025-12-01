Streit um Rolle: Damit hat Brad Pitt George Clooney richtig verärgert

«Er nervt mich damit»

Clooney schlug sich hingegen in den frühen 90er Jahren mit Nebenrollen in Fernsehserien durch – und hegte Groll gegen Pitt, weil dieser ihm die Rolle in «Thelma & Louise» weggeschnappt hatte. «Ich habe mir ‹Thelma & Louise› jahrelang nicht angesehen», verriet der Schauspieler nun, «weil ich verärgert war. Die Rolle hat seine Filmkarriere ins Rollen gebracht. Vorher hat er in Sitcoms und anderem Mist mitgespielt.» Und dann sei es ausgerechnet die Sache gewesen, die ihn selbst hätte gross rausbringen können, so Clooney.