Streit um Royal Lodge: Wird Prinz Andrew der Verfall zum Verhängnis?

Denn sein vermeintlich «wasserdichter» Mietvertrag bis 2078 enthält angeblich eine pikante Klausel: Andrew muss die 30–Zimmer–Villa in Windsor penibel instand halten. Versäumt er das, kann er rausgeworfen werden. Die Vertragsbedingungen sollen rigoros sein: Alle fünf Jahre muss er die Aussenfassade streichen – mit mindestens zwei Anstrichen in exakt derselben Farbe. Innen sind es sieben Jahre. Die jährlichen Unterhaltskosten liegen laut Schätzungen der britischen Medien bei rund 250.000 Pfund.