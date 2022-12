Streit um Vormundschaft: Britney Spears' Vater bricht sein Schweigen

Schwere Vorwürfe von Britney Spears

Im November 2021 hatte ein Gericht in Los Angeles einem Antrag auf Beendigung der Vormundschaft stattgegeben. Zuvor hatte es eine emotionale Aussage von Britney Spears gegeben, in der sie behauptete, die Vormundschaft sei missbräuchlich. Anschliessend durfte die Sängerin erstmals einen eigenen Anwalt beauftragen, was zu einer Untersuchung führte.