Streit um Windsor-Anwesen: Wird König Charles seinen Bruder nicht los?

Prinz Andrew (63) hat angeblich nicht die Absicht, aus der Royal Lodge in Windsor auszuziehen. Das berichtet die britische Zeitung «The Times». Der in Ungnade gefallene Herzog von York glaubt dem Bericht zufolge, dass sein Bruder, König Charles III. (74), keine Macht habe, ihn aus dem luxuriösen Anwesen zu vertreiben. Das will die «Times» von einem engen Vertrauten des 63-Jährigen erfahren haben.