Stress im Alltag: Viele wünschen sich mehr technische Unterstützung

Die Deutschen nehmen in den letzten Jahren eine steigende Belastung im Alltag wahr, sind aber gespalten in der Frage, ob sie sich diesen mit technischen Hilfsmitteln erleichtern möchten oder nicht. Rund die Hälfte der Befragten wünscht sich eine solche technische Unterstützung ausdrücklich. Was die vom Smarthome–Geräte–Hersteller Ring bei Forsa in Auftrag gegebene Studie zu diesem Thema noch verrät.