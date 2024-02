Stress in London: Margot Robbie besucht drei Partys an einem Abend

Margot Robbie hat heute die Chance auf einen BAFTA

Die Schauspielerin ist nach Grossbritannien gereist, da am heutigen Sonntagabend die 77. Verleihung der British Academy Film Awards (BAFTAs) im Southbank Centre in London stattfindet. Ihr Erfolgsfilm «Barbie» ist mit fünf Nominierungen am Start, darunter Robbie selbst in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin». Als grosser Konkurrent der Puppen–Realverfilmung erweist sich auch bei den BAFTAs einmal mehr «Oppenheimer». Das Werk von Christopher Nolan (53) geht mit 13 Nominierungen ins Rennen. Auch Prinz William (41) wird zu der Gala am Abend erwartet.