Stress mit dem Truthahn: So feiert Meghan Thanksgiving mit der Familie

Herzogin Meghan (44) hat sich zu Thanksgiving mit einer herzlichen Botschaft an die Öffentlichkeit gewandt. In einem Newsletter ihrer Lifestyle–Marke «As ever» gewährt sie am Donnerstag einen persönlichen Einblick in das Familienfest der Sussexes.
Die Herzogin verrät, dass sie den traditionellen US–Feiertag am 27. November mit Ehemann Prinz Harry (41), den gemeinsamen Kindern Archie (6) und Lilibet (4) sowie engen Freunden in ihrem Zuhause in Montecito, Kalifornien, verbringt. Dabei verschweigt die ehemalige Schauspielerin auch die Herausforderungen des Gastgebens nicht.
Dankbarkeit für Familie und Unterstützer
In ihrem Newsletter wünscht Meghan ihren Kunden ein «wundervolles Thanksgiving» und bedankt sich für deren Unterstützung im vergangenen Jahr. «Bitte seien Sie sich bewusst, dass ich, wenn ich mich in meinem Zuhause umschaue und meinen Mann und meine Kinder, meine Familie und meine lieben Freunde sehe (und mich gleichzeitig um den Truthahn und die Liebe und die vielen Aufgaben kümmern muss, die mit dem Gastgeber–Dasein einhergehen), dankbar bin», so die Herzogin.
Die Vorstellung, durch die Produkte ihrer Marke wie Honig, Marmelade oder Kerzen «eine kleine Rolle in Ihren Erinnerungen, Familienmomenten, besonderen Feierlichkeiten und täglichen Routinen» zu spielen und dadurch auch in das Thanksgiving andere «eingeladen» zu werden, freue sie sehr. «Es bedeutet mir die Welt», betont Meghan.
Sussexes halfen vor dem Fest in Gemeinschaftsküche
Bereits am Vorabend des Feiertags hatte Meghan auf Instagram einen Vorgeschmack auf die Festvorbereitungen gegeben. Ein Video zeigte sie beim Vorbereiten des klassischen Thanksgiving–Truthahns, den sie mit verschiedenen Gewürzen einrieb und mit frischer Zitronenschale verfeinerte. Dazu schrieb sie: «Lasst das ‹Spiel› beginnen» und unterlegte Bob Dylans Song «Turkey Chase».
Doch bevor sich die Familie dem eigenen Festessen widmete, stand für Harry und Meghan der Dienst an der Gemeinschaft im Vordergrund. Gemeinsam mit einem Team ihrer Archewell Foundation unterstützten sie die Gemeinschaftsküche «Our Big Kitchen Los Angeles» dabei, Mahlzeiten für bedürftige Menschen vorzubereiten und zu verpacken. Auch die Kinder waren bei der Aktion dabei: Auf Fotos, die Meghan in ihrer Instagram–Story teilte, ist Tochter Lilibet von hinten zu sehen. Die kleine Prinzessin und ihr Bruder Archie halfen laut Berichten beim Teigformen mit. In einer Pressemitteilung auf der Archewell–Website betonten Harry und Meghan, dass sie sich weiterhin und besonders in der Weihnachtszeit dafür einsetzen wollen, «Mitgefühl in Taten umzusetzen».