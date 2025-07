Stress mit Sarah Michelle Gellar? Das sagt Jennifer Love Hewitt

Beide Frauen waren bei der Premiere zur Fortsetzung des Horrorfilms am 14. Juli in Los Angeles anwesend. Auffällig war jedoch, dass sie nicht gemeinsam auf dem roten Teppich posierten – was die Gerüchte über eine Fehde weiter anheizte. Im Anschluss an die Veranstaltung wies Sarah Michelle Gellar jedoch Spekulationen von Fans zurück, die behaupteten, die Stars seien sich bei der Premiere absichtlich aus dem Weg gegangen.