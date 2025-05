Stressmanagement: Anna Funck und Vanessa Blumhagen geben Tipps

Stress wird im Alltag oft zur Belastung, ganz egal wie gut man organisiert ist. Das beste Zeitmanagement ist wertlos, wenn der Stress nicht optimal gemanaged wird. Auch Anna Funck und Vanessa Blumhagen kämpfen in ihrem vollen Alltag mit Stress – und haben dennoch die Zeit gefunden, ein Buch über genau dieses Thema zu schreiben. «Die Stressmanagerinnen: So kommen Sie entspannt durch den Wahnsinn des Alltags» verstehen die TV–Moderatorinnen und Besteller–Autorinnen als eine Gebrauchsanweisung, wie sie im Interview mit spot on news verraten. Zudem erklären sie den Unterschied zwischen Zeit– und Stressmanagement, was die wichtigsten Stellschrauben sind und auf welche Warnsignale man unbedingt achten muss.