Stromae unterbricht Tournee wegen gesundheitlicher Probleme

Von den Absagen sind auch zwei Deutschland-Konzerte betroffen. Eigentlich war geplant, dass Stromae am 10. Mai in Köln und am 12. Mai in Berlin auftreten wird. Darüber hinaus wurden die Tourstationen in Amsterdam, Toulouse, Basel, Genf, London, Rom und Lyon gecancelt. Ob die Termine nachgeholt werden oder ersatzlos ausfallen, steht bislang noch nicht fest. Ticketinhaber können sich das Geld ab sofort erstatten lassen, heisst es in der Mitteilung weiter. Sämtliche Stromae-Termine ab Juni sind bislang nicht betroffen.