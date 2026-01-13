Stromausfälle und andere Katastrophen: Was sollte man im Haus haben?

Hausapotheke für Notfälle: Eine gut ausgestattete Hausapotheke kann im Notfall Leben retten. Wichtig sind Dauermedikamente (z.B. Insulin, Blutdrucksenker, Pille etc.), zur Basisausstattung gegen Schmerzen und Infekt gehören Ibuprofen oder Paracetamol, Elektrolytpulver, Mittel gegen Durchfall und Übelkeit, zudem Nasenspray, Hustenlöser und Halstabletten für Erkältungen. Auch vorrätig haben sollte man einen Erste–Hilfe–Kasten mit Verbandsmaterial, Pflaster, Kompressen, Desinfektionsspray, medizinischem Werkzeug und einer Rettungsdecke. Ein Zettel mit Blutgruppen, Allergien und Kontaktpersonen vorbereiten für den Fall, dass Rettungskräfte kommen.