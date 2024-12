«Stromberg - Der neue Film»: Kultfigur Bernd Stromberg kehrt zurück!

20. Jubiläum der Serie, 10. Jubiläum des ersten Films

«Zehn Jahre nach dem ersten Film fragen mich immer noch so viele Leute nach dem Bernd, dass ich irgendwann auch wissen wollte, was aus ihm geworden ist, in der neuen Arbeitswelt», erklärt «Stromberg»–Schöpfer Ralf Husmann (60) in einem Statement. Die mehrfach ausgezeichnete Comedyserie lief von 2004 bis 2012 in fünf Staffeln und wurde mit «Stromberg – Der Film» bereits 2014 mit einem Kinofilm bedacht.