Stromverbrauch reduzieren: Worauf man beim Fernseher achten sollte

Weiteres Sparpotenzial versteckt sich hinter dem Standort des TV-Geräts. Steht der Fernseher an einem etwas dunkleren Ort, an dem er keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist, lässt er sich in der Regel mit verringerter Helligkeit betreiben. Am besten plant man diesen Faktor bei der Einrichtung der eigenen vier Wände vorab mit ein.