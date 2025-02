«Stubbe - Familie in Gefahr»: Krimireihe endet mit Familiendrama

Nach mehr als 500 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in 30 Jahren heisst es nun Abschied nehmen von Wilfried Stubbe. Am 22. Februar strahlt das ZDF ab 20:15 Uhr mit «Stubbe – Familie in Gefahr» den 54. und letzten Film der erfolgreichen Krimireihe aus. Ein besonders emotionales Finale, in dem die Familie selbst ins Visier eines Täters gerät.