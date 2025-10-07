Studenten-Oscars: Deutscher Filmemacher Tobias Eckerlin räumt ab

Es gibt keinen Dialog im Film, auch die Gesichter der Protagonisten kommen nur am Rande vor. Der Fokus liegt zum Beispiel nur auf den Händen der Luftschutzwartin. Musik und Licht spielen ausserdem in dem Film eine zentrale Rolle. In einem Video, das bei der Preis–Zeremonie gezeigt wurde, erklärte Eckerlin: Für ihn sei dies eine Geschichte, wie man Trauma überwinden und zu sich finden kann, indem man anderen hilft.