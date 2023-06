«Ich habe die ganze Zeit geweint»

Er sei sehr stolz auf seine Sendung, «vor allem darauf, wer da alles so zu Gast war». Weiter bedankt er sich bei der Produktionsfirma Seapoint und seiner zuständigen ZDF-Redakteurin, dass sie ihm «das Vertrauen geschenkt haben in einer Zeit, in der ich noch nie vor der Kamera stand - was man auch deutlich gemerkt hat». Als er seine Entscheidung dem ZDF-Team mitgeteilt habe, seien ihm auch die Tränen gekommen. «Mir ist die Stimme einfach komplett weggebrochen, ich habe einfach geweint die ganze Zeit», gibt er zu.