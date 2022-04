«Sturm der Liebe»-Comeback: Christin Balogh hat ihre Tina vermisst

Anlässlich der Kochbuch-Präsentation von André Konopka (Joachim Lätsch, 65) kommt die in Island lebende Sterneköchin Tina in ihre alte Heimat Bichlheim zurück. Eigentlich wollte sie nur eine Rezension über das Kochbuch schreiben und danach eine kleine Auszeit von ihrer Familie und ihrem Restaurant geniessen. Doch als André sie darum bittet, ihn in der Fürstenhof-Küche zu vertreten, kann Tina nicht nein sagen...