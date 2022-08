Eine grosse Aufgabe und eine Rückkehr

Ab Folge 3.910 (geplanter Sendetermin: 11. Oktober) wird Dorothée Neff als Eleni Schwarzbach an den Fürstenhof kommen. Als Tochter von Alexandra und Markus Schwarzbach lastet eine grosse Bürde auf ihr, denn ihre Eltern sehen sie als Nachfolgerin im Familienunternehmen. Eleni will sich nun dieser Aufgabe in der Schwarzbach AG widmen, doch im Laufe der Zeit wird ihr die Skrupellosigkeit ihrer Eltern bewusst und sie beginnt, sie in einem anderen Licht zu sehen.