«Sturm der Liebe» im Jubiläumsjahr: Sommerpause vorbei!

Arthur (Vivian Frey) hat grosse Ideen für das Carlas, doch Svenja (Lea Marlen Woitack) ist unsicher, ob er wirklich durchhalten wird. Um sie vom Gegenteil zu überzeugen, bietet er eine Wette an – wird sie darauf eingehen und daran glauben, dass er sich verändert hat? Julius (Jan Stapelfeldt) bringt Simon (Thore Lüthje) vor der Mitarbeiterin des Jugendamts in eine peinliche Situation, wodurch ihre Freundschaft zerbricht. Julius hat grosse Angst, Baby Olivia zu verlieren, und nicht einmal Mo (Yunus Cumartpay) kann ihn beruhigen. Simon will um das Sorgerecht kämpfen und stellt Valerie (Maike Johanna Reuter) ein Ultimatum: Entweder sie gibt nach, oder sie müssen vor Gericht gehen.