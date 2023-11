«Sturm der Liebe»: Ingolf Lücks Tochter Lily mischt den Fürstenhof auf

Neue Gesichter am Fürstenhof: Wie die ARD in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt gegeben hat, wird es in den kommenden Wochen zwei neue Rollen in der beliebten Telenovela «Sturm der Liebe» geben. Unter anderem feiert Lily Lück (23), die Tochter von Schauspieler Ingolf Lück (65), ihr Debüt in der Nachmittagsserie. Sie wird ab Folge 4.171 die Rolle der Zoe de Lavalle übernehmen. Ihr Serien–Charakter stammt aus einer französischen Adelsfamilie und ist im Elite–Internat gross geworden.