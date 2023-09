«Sturm der Liebe»: Isabell Stern zieht auf dem Fürstenhof ein

Isabell Stern, bekannt vor allem aus ihrer wiederkehrenden Rolle in «Der Bergdoktor», mimt dann Katja Neubach, eine geborene Saalfeld. Diese wollte eigentlich auf dem Fürstenhof nur ein paar Tage Urlaub machen, dann nimmt sie jedoch die Stelle als Sommelière an und verliebt sich ausserdem noch in Markus Schwarzbach (gespielt von Timo Ben Schöfer). «Katja geht mit viel Humor und Optimismus durchs Leben», beschreibt Stern ihre neue Rolle in einem Statement. Dabei stosse Neubach zwar manchmal an ihre Grenzen, sei aber eine absolute Macherin: «Das liebe ich sehr an meiner Figur.» Am 3. November soll Stern alias Katja Neubach zum ersten Mal in «Sturm der Liebe» zu sehen sein.