«Sturm der Liebe»: Jo Weil und Johanna Graen sind neu an Bord

Zwei neue Gesichter bereichern bald den Fürstenhof: Wie Das Erste am Mittwoch mitteilt, wird Schauspieler Jo Weil (47) in der ARD–Telenovela «Sturm der Liebe» ab Folge 4.369 (voraussichtlicher Sendetermin: 14. Februar 2025) als Arzt Yannik Rudloff zu sehen sein. Der Mediziner übernimmt vorübergehend die Praxis von Dr. Michael Niederbühl, der sich auf die Suche nach einem Heilmittel für seine Krankheit macht. Weil bringt als Dr. Rudloff eine bewegte Vergangenheit mit: Mehrere Affären zerstörten nicht nur seinen Ruf, sondern auch seine Ehe. Nun sucht der Hamburger einen Neuanfang in Süddeutschland.