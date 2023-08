«Sturm der Liebe»-Star Antje Hagen feiert ihren Geburtstag im Camper

Was bedeutet Ihnen die Rolle der Hildegard Sonnbichler?

Hagen: Im Grunde genommen haben wir nur die Stimme gemeinsam. Im Laufe der vielen Jahre habe ich mich aber natürlich in sie hineinversetzt und mit dem Sepp zusammen eine Ehe entwickelt, die ausserordentlich harmonisch und verlässlich ist. Sie hat sich an unsere Kulisse, an das 300 Jahre alte Bauernhaus, angepasst. Ich mag Hildegard inzwischen sehr gerne. Ich habe ihr natürlich einiges von mir gegeben. Inzwischen habe ich sogar etwas von ihrer Schlichtheit übernommen und sie so in mein Herz geschlossen.