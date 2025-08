«Sturm der Liebe»-Star Isabell Stern ziert den «Playboy»

Schauspielerin Isabell Stern (46), unter anderem bekannt für ihre Hauptrolle in der ARD–Telenovela «Sturm der Liebe», ziert das Cover der neuen September–Ausgabe des «Playboy». Dass sie für diese und weitere Aufnahmen im Männermagazin die Hüllen fallen lässt, habe auch mit einem wichtigen Appell an die Gesellschaft zum Thema Bodyshaming zu tun. So fände sie «es total schön, wenn wir aufhören, Menschen für Dinge zu kritisieren, die sie nicht oder nur mithilfe einer Operation ändern können», sagt Stern in der deutschen Ausgabe des «Playboy».