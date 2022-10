«Sturm der Liebe»: Thorsten Nindel bereichert den Fürstenhof

Der Fürstenhof bekommt Verstärkung: Schauspieler Thorsten Nindel (57) wird demnächst als Privatermittler Christian Krüger in «Sturm der Liebe» zu sehen sein. Das gab ARD nun in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach soll die erste Episode mit Nindel voraussichtlich am 30. November 2022 gezeigt werden. Seine Figur wird als «diskret und verlässlich» beschrieben - um an sein Ziel zu kommen, würde sich Christian Krüger allerdings nicht immer an die Gesetze halten.