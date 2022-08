«Sturm der Liebe»: Timo Ben Schöfer kommt an den Fürstenhof

So ergeht es der Figur am Fürstenhof

Laut dem Sender wird die Figur für einigen Wirbel im Hotelbetrieb sorgen. Markus Schwarzenbach ist der Ehemann der Geschäftsfrau Alexandra Schwarzenbach (Daniela Kiefer, 48), die ab Folge 3.877 (voraussichtlich am 24. August) in «Sturm der Liebe» zu sehen sein wird. Sie hat sich in den Kopf gesetzt, den Fürstenhof umzugestalten - Ehemann Markus soll ihr dabei helfen. Doch Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 58) kommt ihm dabei in die Quere. Christoph war früher sein Konkurrent im Kampf um Alexandras Herz.