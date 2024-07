«Sturm der Liebe» und «Rote Rosen»: ARD macht Kürzungen rückgängig

Sender reagiert auf Kritik der Fans

Die Videoprogrammkonferenz der ARD habe dies in ihrer Sitzung beschlossen, der Beschluss benötige noch die Zustimmung der zuständigen ARD–Gremien. «Durch Optimierung der Produktionsabläufe und Umschichtungen im Etat konnten wir nun ein Fortbestehen der beiden Dailys in gewohnter Sendelänge bis 2027 sichern», wird die Programmdirektorin Christine Strobl in der Mitteilung zitiert.