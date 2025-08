«Sturm der Liebe»: Zahlen und Fakten zum Jubiläum

Grosser internationaler Erfolg

Die Telenovela spielt im fiktiven Fünf–Sterne–Hotel «Fürstenhof» in der ebenso fiktiven Gemeinde Bichlheim, die in der Nähe von Bad Tölz in Oberbayern angesiedelt ist. Die Serie zeichnet sich durch eine Mischung aus Romantik, Drama, Humor und Selbstironie aus und erzählt in längeren Handlungssträngen Märchen–ähnliche Liebesgeschichten mit vielen Bezügen zu früheren Staffeln. Etliche Figuren sind im Laufe der Serie aber auch gestorben, davon einige durch Mord. Mehrmals kam es zu Vergiftungen und Entführungen.