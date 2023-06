«Sturm der Liebe»-Zuwachs: Yeliz Simsek sucht am Fürstenhof ihr Glück

Wem der Name Yeliz Simsek noch nichts sagt: Die gebürtige Kölnerin wirkte schon in diversen Film- und Serienproduktionen mit. Ihr Kinodebüt feierte sie vor knapp zehn Jahren in der Komödie «Macho Man» mit Christian Ulmen (47) und Aylin Tezel (39). Auch in den beiden «Tatort»-Ausgaben «Sturm» (2016) und «Niemals ohne mich» (2019) wirkte sie schon mit, ebenso wie im «Traumschiff»-Ableger «Kreuzfahrt ins Glück» im Jahr 2022.