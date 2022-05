Schauspielerin Werner, bekannt aus Serien wie «Deutschland 83» oder «Soko Leipzig», sagt über ihre Rolle: «Einerseits ist Helene mit ganzer Seele Mutter und es fällt ihr schwer, ihre Söhne loszulassen. Andererseits möchte sie herausfinden, was für sie selbst in diesem Lebensabschnitt noch alles möglich ist.» Die Arbeit in einer täglichen Serie ist für Werner auch etwas Neues. Sie sei beeindruckt von der Disziplin und Spontanität ihrer Kollegen, sagte sie in der Pressemitteilug. Ihre erste Folge wird voraussichtlich am 6. Juli im Fernsehen zu sehen sein.