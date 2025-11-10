«Sturm kommt auf»: Josef Hader als Schuster im Faschismus-Drama

«Ich denke, ‹Sturm kommt auf› ist ein Heimatfilm – ein bayerischer», meint der Berliner Regisseur. «Ein Zeitporträt im Voralpen–Westerngewand», sagt Geschonneck dem Sender. «Menschen werden verführt, ins Verderben gestürzt, auf dem Land genauso wie in der Stadt. Die Geschichte erzählt von uns», fügt er hinzu und weiter: «Das war mal Gegenwart, nicht lange her. Ich überlasse es den Zuschauerinnen und Zuschauern, mögliche Parallelen zur Gegenwart zu ziehen.» «Sturm kommt auf» sei dafür wohl auch der passende Titel.