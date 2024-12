Stuttgart: Wer löst das Rätsel um «Das Mädchen mit dem Perlenohrring»?

Auch in Stuttgart kann man in die Niederlande reisen: Neben der Möglichkeit, in seine Bilder einzutauchen, wird für die Besucher in der Virtual–Reality–Reise unter anderem die historische Stadt Delft, Vermeers Heimat, wieder zum Leben erweckt. «Vermeer – Meister des Lichts» findet in der Hanns–Martin–Schleyer–Halle vom 04.12.2024 bis 16.02.2025 statt. Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Erlebnis–App, die durch eine digitale Schnitzeljagd führt.