Y2K-Style is back!

Tiefsitzende Hosen, knappe Röcke und Neonfarben haben dieses Jahr die Trends dominiert. Der Y2K-Style, also der Modestil der 2000er Jahre, hat es Modeliebhaberinnen und Modeliebhabern dieses Jahr wieder so richtig angetan. Das zeigte auch der Google Jahresrückblick 2022. Der Suchmaschinen-Riese hat ausgewertet, welcher Style dieses Jahr am häufigsten gegoogelt wurde. Der Y2K-Style belegte in der Kategorie «Top-10 Styles (Mode)» den vierten Rang - direkt hinter «90er Style» (Platz eins) und «80er Style» (Platz vier).