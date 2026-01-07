Style-Vorschau: Dominieren diese Trends 2026 unsere Kleiderschränke?

Wer das Gefühl hat, die Modewelt dreht sich immer schneller, täuscht sich nicht: Trends poppen heute im Rekordtempo auf und verschwinden wieder. Doch abseits der flüchtigen Micro–Hypes formiert sich für 2026 eine klare Bewegung. Es geht weg vom minimalistischen «Clean Girl Look» und hin zu einem Kleiderschrank, der Geschichten erzählt. Unter anderem zeigen die Daten der «Pinterest Predicts» deutlich: Wir sehnen uns nach Eskapismus, nach Nostalgie, und nach Kleidung, die ein Statement setzt. Diese Trends dürften 2026 das Strassenbild prägen.