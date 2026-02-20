Dominieren diese Modetrends 2026 unsere Kleiderschränke?

Wer das Gefühl hat, die Modewelt dreht sich immer schneller, täuscht sich nicht: Trends poppen heute im Rekordtempo auf und verschwinden wieder. Doch abseits der flüchtigen MicroHypes formiert sich für 2026 eine klare Bewegung. Es geht weg vom minimalistischen «Clean Girl Look» und hin zu einem Kleiderschrank, der Geschichten erzählt. Unter anderem zeigen die Daten der «Pinterest Predicts» deutlich: Wir sehnen uns nach Eskapismus, nach Nostalgie, und nach Kleidung, die ein Statement setzt. Diese Trends dürften 2026 das Strassenbild prägen.
Glamoratti
«Quiet Luxury» war gestern: 2026 gehört der puren Dekadenz. Der «Glamoratti»Trend feiert die 80er Jahre in ihrer opulentesten Form. Breite Schultern sind das neue Musthave: PowerSuits kommen in weiten, fast maskulinen Schnitten daher und verleihen der Trägerin sofortige Präsenz. Ergänzt wird das Ganze durch hochgeschlossene Kragen und massiven Goldschmuck. Wer auffallen will, setzt auf klobige Gürtel und StatementCuffs. Es ist Mode als Rüstung und GlamourStatement zugleich.
Cool Blue
Eiszeit im Kleiderschrank: Die Trendfarbe des Jahres ist alles andere als warm. Ein kühles, fast metallisches Eisblau übernimmt die Regie. Ob als fliessender SatinRock, strukturierter Mantel oder sogar in der BeautyRoutine als «Frosted Look» – dieses Blau wirkt futuristisch und edel zugleich. Besonders spannend: Der Trend macht auch vor der Hochzeitsmode nicht halt. Eisblaue Brautkleider sind die moderne Antwort für alle, denen klassisches Weiss zu konventionell ist.
Poet Core und die Rückkehr der Brosche
2026 wird poetisch. Der «Poet Core»Look zelebriert eine intellektuelle Melancholie. Man denke an weite Rollkragenpullover, weiche Capes, VintageBlazer und Krawatten, die lässig zweckentfremdet werden.
Um diesen individuellen Look zu krönen, kehrt ein vergessenes Accessoire zurück: die Brosche. Aber nicht das Erbstück aus der Schatulle der Grossmutter – Broschen werden 2026 massiv, maximalistisch und gerne im Multipack an Revers und Taschen getragen.
BohoRevival und Pirate Core
Zwei Stile verschmelzen zu einer völlig neuen Ästhetik: Der klassische BohoChic mit seinen semitransparenten Stoffen und Ballonärmeln bekommt durch den «Pirate Core» ein raues Update. Weite, luftige Hosen treffen auf geschnürte Stiefel und opulente Spitzenärmel. Das KeyPiece: Der breite Nistengürtel, der fliessende Kleider bändigt. In Kombination mit der Farbe des Jahres «Cloud Dancer» – einem sanften, luftigen OffWhite – entsteht ein Look, der perfekt zwischen FestivalVibe und moderner Abenteuerlust liegt.
Indie Sleaze
Als Gegenentwurf zur perfekten Instagram–Ästhetik feiert der «Indie Sleaze» sein grosses Comeback. Inspiriert von der Clubkultur der 2000er, stehen hier Lederjacken, NietenDetails und ein gewollter «UndoneLook» im Vordergrund. Es ist die Rückkehr zur Unangepasstheit: Lederstiefel, die schon etwas erlebt haben, und Outfits, die nicht nach Perfektion schreien, sondern nach einer langen Nacht.