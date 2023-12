Stylisch ins neue Jahr 2024: Die schönsten Ideen fürs Silvester-Outfit

An Silvester steht die grosse Party mit Freunden an? Dann muss das richtige Outfit her. Auch dieses Jahr greifen Fashionistas wieder zu Pailletten. Warum auch nicht? Zum Jahreswechsel darf es eben glamourös sein. Aber auch glänzende Materialien oder Metallic–Looks dürfen am 31. Dezember zum Einsatz kommen. Modische Styling–Inspiration liefern Expertinnen wie Leonie Hanne (35), Caro Daur (28) oder Victoria Swarovski (30).