Stylischer Auftritt von Naomi Campbell und Cate Blanchett

Auch diese Stars bewiesen modisches Gespür

Ebenfalls zu den Gästen der Veranstaltung zählten der «Brutalist»–Star Adrien Brody (51) und seine Partnerin Georgina Chapman (48). Der Schauspieler erschien in einem schwarzen Anzug, an dessen Jacke eine silberne Brosche funkelte. Seine Freundin präsentierte sich in einem zweifarbigen Dress mit grossem Blütendetail an der Hüfte. Brody war bei den Awards für das Stück «The Fear of 13» in der Kategorie «Bester Schauspieler» nominiert worden. Er musste sich jedoch gegen den «Konklave»–Darsteller John Lithgow (79) geschlagen geben, der für seine Leistung in «Giant» ausgezeichnet wurde.