Stylischer Kindergeburtstag: Rihanna und A$AP Rocky feiern Sohn RZA

Bei der Date–Night zeigt Rihanna viel Bein

Einen Tag nach dem Kindergeburtstag am Samstag war dann Zweisamkeit angesagt: Das Paar liess den Muttertag am 12. Mai in der Roxy Bar im Manhattaner Stadtteil Tribeca mit einem romantischen Abendessen ausklingen. Auch dabei wurden beide in stylischer Kleidung von den Fotografen abgelichtet. Während der Rapper ein dunkelblaues Outfit gewählt hatte, stach seine Liebste in Rot hervor. Rihanna trug ein nach hinten geknotetes Oberteil mit einem «Comme des Garçons»–Logo sowie einen langen Maxirock mit hohem Beinschlitz. Dazu kombinierte sie schwarze Stilettos, kräftigen roten Lippenstift und lange blonde Haare. Als besondere Überraschung hatte A$AP Rocky ein historisches gelbes New Yorker Taxi angeheuert, worüber sich Rihanna offensichtlich sehr freute.