Stylisches Duo: Idris Elba und Frau Sabrina begeistern bei Gucci-Show

Idris Elba (50) und seine Ehefrau Sabrina Dhowre Elba (33) haben am Freitagabend (13. Januar) die Fashion Week in Mailand besucht. Zur Präsentation der Herrenkollektion von Gucci erschien das Paar in farblich abgestimmten Outfits. Der Schauspieler trug einen türkisfarbenen Anzug, ein hellblaues Hemd sowie eine Krawatte und Schuhe aus schwarzem Leder. Passend dazu entschied sich seine Frau für ein türkis und rot gemustertes Lederkleid mit Bindegürtel. Weisse Schnürstiefel, eine weisse Minitasche und eine schwarze Sonnenbrille rundeten das Outfit ab.