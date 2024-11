Stylisches Duo: Tochter Harper überreicht Victoria Beckham einen Preis

Victoria Beckham (50) wurde am Dienstag (5. November) von der UK–Ausgabe der «Harper's Bazaar» in London geehrt. In einem Instagram–Post heisst es dazu: «Gestern Abend wurde Victoria Beckham bei den Bazaar Awards 2024 von ihrer Tochter Harper mit dem Preis für die ‹Frau des Jahres› ausgezeichnet. Die jährliche Zeremonie ist eine Hommage an weibliche Leistungen, die uns in den letzten zwölf Monaten inspiriert, unterhalten, bewegt und beeindruckt haben.»