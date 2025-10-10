Subtil, aber wirksam: Drei Akte des Mikrofeminismus für den Alltag

Ähnlich verhält es sich mit dem Begriff Karrierefrau. Eine Frau mit Beruf wird sprachlich markiert, als handle es sich um eine Ausnahmeerscheinung. Niemand spricht von einem Karrieremann, denn bei Männern wird Erwerbsarbeit als Selbstverständlichkeit betrachtet. Warum braucht es für die Frauen überhaupt ein eigenes Wort? Männer sind einfach kompetent, erfolgreich oder durchsetzungsstark, ohne dass dafür ein eigenes Etikett erfunden werden muss. Warum also nicht mal von Dramakings sprechen? Oder von Familienmüttern?