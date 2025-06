Suche nach neuem Zuhause: Evelyn Burdecki bekommt eigene Sendung

In der Serie will die quirlige Reality–TV–Darstellerin all ihre Facetten zeigen, dazu gehörten auch die «leisen Töne». Abseits von Glitzer und Glamour sei es eine Reise «zu mir selbst. Und wenn das bedeutet, dass man mich auch mal überfordert, traurig oder ratlos sieht, dann ist das okay. Denn so ist das Leben nun mal, und das will ich zeigen.»