«Suits: L.A.»: Serienstar Gabriel Macht kehrt für Spin-off zurück

Fan–Liebling kehrt für Spin–off «Suits: L.A.» zurück

Macht, der in allen 134 «Suits»–Episoden Fan–Liebling Harvey Specter verkörperte, übernimmt in «Suits: L.A.» allerdings keine Hauptrolle, sondern wird in drei Episoden aus Staffel eins zu sehen sein. Der Star selbst bestätigte seine Rückkehr auf Instagram. Dort teilte er zur Titelmusik der Serie ein Video davon, wie er sich für seinen Auftritt in Schale wirft. Dazu schreibt er: «Wenn ein alter Freund Hilfe braucht, ist es an der Zeit, sich um die Dinge zu kümmern und sie richtigzustellen.»