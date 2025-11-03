Suki Waterhouse und Robert Pattinson: Cooler Paar-Auftritt in New York

Für den Pärchen–Auftritt posierten die beiden cool für die Fotografen, doch immer wieder lächelten sie sich zwischendurch auch an. Und beide trugen besondere Outfits. Der «Twilight»–Star setzte auf einen schwarzen Anzug, der laut «Vogue» aus dem Hause Dior stammt, ein helles Hemd, eine weisse Weste und einen cremefarbenen Schal. Zu dem lässig–eleganten Look hatte er seine Haare verwuschelt gestylt. Suki Waterhouse hingegen wählte einen verspielteren Look: Die Musikerin trug ein geblümtes, trägerloses Korsettkleid aus der Frühjahrskollektion 2026 von Zoe Gustavia Anna Whalen. Die Schnürdetails und der voluminöse Saum kombinierten Retro und Moderne. Ihre langen blonden Haare trug sie zurückgesteckt.