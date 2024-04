Suki Waterhouse verrät bei Coachella-Auftritt Geschlecht ihres Babys

Erst vor wenigen Wochen wurde Suki Waterhouse (32) erstmals Mutter. Am Freitagabend (12. April) stand die Sängerin nun erstmals seit der Geburt wieder auf der Bühne – und das beim berühmten Coachella–Festival in der Wüste von Palm Springs. Auf der Bühne gab sie nicht nur Songs wie «Moves, »To Love« oder ein Cover des Oasis–Hits »Don't Look Back in Anger" zum Besten, sondern verriet auch das Geschlecht ihres Babys mit Schauspieler Robert Pattinson (37).