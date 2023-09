Sum-41-Frontmann Deryck Whibley liegt im Krankenhaus

Deryck Whibley nicht das erste Mal im Krankenhaus

Dies sei nicht das erste Mal, dass sie sich in einer solchen Situation befänden, schreibt das Model weiter und erinnert vermutlich an Whibleys Krankenhausaufenthalt im Jahr 2014. Damals wurde er wegen einer Alkoholvergiftung eingeliefert, nachdem Ariana Cooper in auffand und den Notarzt verständigt hatte. Im Krankenhaus begannen dann Leber und Niere zu versagen und die Ärzte versetzten ihn in ein künstliches Koma.