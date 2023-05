Album und zahlreiche Konzerte geplant

Der Durchbruch gelang der Band schon mit ihrem Debütalbum «All Killer No Filler» im Jahr 2001, von dem auch ihr wohl bekanntester Song «Fat Lip» stammt. Wer die Gruppe noch einmal live sehen möchte, erhält bereits in wenigen Wochen die Gelegenheit dazu. Sum 41 werden in Europa auf mehreren Festivals spielen. In Deutschland tritt die Band bei Rock am Ring und Rock im Park auf. Die beiden Festivals finden vom 2. bis 4. Juni am Nürburgring und in Nürnberg statt. Zudem geht es im August und September mit The Offspring und Simple Plan in den USA auf die «Let the Bad Times Roll Tour».