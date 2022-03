«Summer of '69»: Bryan Adams verweigert Antwort zu seinem Hit

Bryan Adams (62) möchte offenbar nicht mehr über seinen Hit «Summer of '69» sprechen. Wie «MailOnline» berichtet, weigerte sich der Musiker in der australischen Morgenshow «Today Extra» über die Entstehung des Songs Auskunft zu geben. «Ich will nicht darüber reden, ich will über das neue Album reden. Dafür bin ich hier», antwortete er auf die Frage von Belinda Russell (44).