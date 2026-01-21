Sundance Film Festival: Zum ersten Mal ohne Robert Redford

«Ich kämpfe für etwas, das ich für ein höheres Ziel halte: die Welt sicherer zu machen für künstlerische Vielfalt. Wenn man echte, nachhaltige Veränderungen bewirken will, muss man sich ständig bewusst sein, dass man sich nicht nur um sich selbst kümmert. Am Ende nutzt man die Macht, die man erlangt hat, um für sich selbst und andere zu sorgen, indem man Räume und Möglichkeiten schafft, in denen andere wie man selbst arbeiten können», wird der verstorbene Robert Redford auf der Webseite des Sundance Film Festivals zitiert.